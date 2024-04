Una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas: Iván Name

No para la polémica entre el presidente del Senado Iván Name y el jefe de Estado Gustavo Petro luego de que el senador levantara el pasado miércoles 10 de abril la sesión en la que se debatía la reforma pensional, esto como una forma de expresar su desacuerdo frente a los dardos que ha lanzado el mandatario en contra del Congreso.

Este viernes, el presidente de la República se pronunció y cuestionó que hayan cerrado "arbitrariamente el Senado de la República".

"Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República", sostuvo el mandatario.

Pocos minutos después, el senador Name le respondió: "Presidente Petro, una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante 'constituyentes callejeros'".

Y explicó que "el Senado no está cerrado y el lunes sesionaran las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía".

Vale mencionar que cuando levantó la sesión, Name señaló que “es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa".