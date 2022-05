“Yo no participo en política, ni tengo candidato; tampoco me refiero a ellos”

El presidente Iván Duque aseguró que seguirá opinando sobre propuestas, en medio de la campaña electoral, cada vez que le formulen preguntas, en particular sobre políticas públicas porque indicó que es su “responsabilidad como jefe de Estado darle a los ciudadanos una opinión”, además le asiste el derecho de hacerlo en virtud del artículo 20 de la Constitución “cuando se habla de la libertad de expresión”. Pese a ello, insistió en que eso no es participar en política: “No lo hago, no me refiero a candidatos; de hecho usted me acaba de hacer una pregunta y se da cuenta que no menciono nombres de candidatos, mi responsabilidad es garantizar la seguridad de todos ellos, garantizar su participación en el certamen democrático y que los ciudadanos también puedan elegir en democracia con todas las garantías”.

Es por eso, aclaró Duque a EL HERALDO, que nunca menciona el nombre de Gustavo Petro cuando habla de él. Y al volver a ser requerido sobre este tema, señaló: “Hay gente que se ha ofendido porque yo he dicho que la democracia latinoamericana está amenazada por el populismo, por la postverdad o la polarización. Si alguien siente que eso es participar en política, seguramente es porque se da por aludido por estar en ellas”.

El mandatario estima que Colombia, tras haber rechazado esas tres P —haciendo alusión al libro “La Revancha de los Poderosos: cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI”, del escritor y analista Moisés Naím, no caerá en ese escenario después del 7 de agosto. “Colombia siempre ha rechazado el populismo, la postverdad y la polarización. Somos un país reconocido en América Latina por la estabilidad de su democracia y de sus políticas, un país amigable a la inversión. Tengamos claro que sin democracia no hay libertades, sin libertades no hay empresas y sin empresas no hay país. Esa secuencia tan importante es la que hay que preservar y así lo hemos hecho. Cuando hay populismo que amenazan con destruir sectores, se está amenazando la empresa, la libertad y la democracia y por ende, el empleo y el bienestar”.

El presidente se desmarcó de candidaturas, pese a que sectores políticos lo vinculan con el aspirante Federico Gutiérrez. “No tengo candidatos. Soy un demócrata y, sobre todo, un convencido de las libertades y de la democracia. He sido históricamente una persona que ha confrontado la demagogia, el populismo, el modelo de Chávez, de Maduro, Ortega, de Putin. Los he confrontado porque considero que esas autocracias, esas tres P son dañinas, corrosivas y atentan contra las libertades de los ciudadanos. Como presidente y como ciudadano lo hice antes, lo he hecho como presidente y lo haré después. Siempre mi voz se elevará con contundencia para enfrentarlas”, ratificó.