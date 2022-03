Betancourt enciende campaña presidencial al hablar de salud mental de Petro

La candidata Íngrid Betancourt del partido Verde Oxígeno encendió la polémica en redes sociales cuando, en medio de un debate organizado por El Tiempo y Semana, se refirió a un tema personal de Gustavo Petro, asegurando que sufrió de depresión hace algunos años.

En este contexto, Betancourt mencionó un episodio ocurrido hace más de 30 años cuando visitó a Petro en Bruselas, donde el hoy aspirante presidencial tenía un cargo diplomático.

"¿En qué Gobierno trabajaste tú cuando trabajaste en la embajada en Bélgica?", le preguntó Betancourt a Petro, quien contestó que en el del César Gaviria porque lo "iban a matar".

"¿Sabes por qué renuncié?", cuestionó el aspirante del Pacto Histórico, a lo que Betancourt respondió: "Porque te dio una depresión".

"Cuando fui a visitar a Gustavo (a Bélgica), me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso sin poder moverse; es decir, no me voy a meter en tu vida privada", aseguró la candidata, unas declaraciones que rápidamente fueron compartidas y cuestionadas en redes sociales, pues muchos aseguran que su respuesta no debió centrarse en un tema delicado como lo es esta enfermedad.

También agregó que creía que Petro "tiene Alzheimer", después de que ambos estuvieran reprochándose los apoyos recibidos por parte de políticos y expresidentes colombianos.

Aunque, el candidato de la Colombia Humana no se ha referido del tema, durante el debate sí contradijo a su contrincante y dijo que él no sufrió de depresión.