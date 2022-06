Si el escenario fuera distinto, mi voto sí sería por Sergio Fajardo: Petro

“Si la ciudadanía hubiera escogido para segunda vuelta a Sergio Fajardo y a RH, sin duda, casi sin pensarlo hubiera decidido por Fajardo”, escribió en la red social.

“El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia”, agregó.

Así las cosas, Fajardo se mantiene sin brindar apoyo político a ninguno de los dos candidatos a la Presidencia, pues las conversaciones con Hernández tampoco resultaron en buenos términos.

Sobre este tema, Fajardo señaló que Rodolfo fue descortés luego de la reunión que sostuvieron.

“Yo no le he hecho exigencias a nadie, nos sentamos a discutir sobre sus programas. Yo no pretendo competir con Fico Gutiérrez por su cantidad de votos. Nunca he hecho exigencias por cantidad de votos. Yo no fui a negociar, no pretendí imponerle nada a nadie. Rodolfo fue descortés; yo nunca le he pedido puestos”, aseveró.

Los miembros de la coalición Centro Esperanza quedaron en libertad para sumarse a la campaña del aspirante que deseen.