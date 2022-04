“No entiendo cómo me odias sin conocerme”: Francia le responde a Marbelle

La polémica entre Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, y la cantante Marbelle pica y se extiende en redes sociales.

En esta ocasión, en la mañana de este sábado, la activista ambiental reconoció que desde joven ha admirado a la artista y se mostró extrañada por las recientes declaraciones de la intérprete de la canción Collar de Perlas Finas.

“Querida Marbelle no entiendo cómo me odias sin conocerme, cómo desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, trinó Márquez en su cuenta de Twitter.