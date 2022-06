Francia Márquez explica qué significa la expresión “vivir sabroso”

“Quería saber si iba a ocupar esa casa o va a estar viviendo en Cali, o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido una mujer muy de la región”, cuestionó Palacio.

“Esa es una pregunta muy diferente a lo que me planteaste al inicio, con todo el respeto, no hice esta carrera política por un cargo, ojala yo hubiese podido seguir en mi Yolombó, labrando la tierra.”, respondió Márquez.

“Dónde voy a vivir, todavía no lo he decidido, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero un cambio para mi país”, puntualizó.

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora Claudia Palacio respondió a un trino de Francia Márquez en la que compartía una parte de la entrevista.

