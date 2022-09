Francia Márquez explica la razón de su ausencia en viajes internacionales

Por estos días se ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y en redes sociales por la ausencia de la vicepresidenta, Francia Márquez, en diferentes eventos internacionales, en los que Colombia ha tenido como representante a la primera dama, Verónica Alcocer.

“He estado haciendo mi trabajo desde las regiones, he estado en los diálogos con mujeres en las regiones y a veces eso no se ve; he estado haciendo a mi trabajo y pues yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios”, manifestó la vicepresidenta al finalizar el diálogo regional de Popayán, Cauca.