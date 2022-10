Hay que tener cuidado, que la paz total no sea impunidad total: Duque

Para Duque, hay que acabar con el "cliché" de que el de Petro sea el primer Gobierno con un enfoque social que ha tenido Colombia y también poner en contexto que el hecho de que la izquierda esté en el poder era un proceso que "se venía gestando".

"La verdad es que en la segunda vuelta (de las elecciones) prácticamente no tuvo rival. Cuando yo lo pude enfrentar gané, y gané con argumentos y una defensa sólida de mis ideas. La evidencia muestra que no tuvo rival, no hubo un debate profundo, una capacidad de exposición del modelo que tenía que defenderse en su momento y él ganó y ese es el resultado de la democracia y esos resultados yo no los discuto", admitió.

Pero "decir que es la primera vez que hay un presidente de izquierda en Colombia lo discuto. Colombia ha tenido muchos presidentes que han tenido un enfoque social. En épocas pasadas y recientemente tanto el Gobierno de Álvaro Uribe como el mío fueron de gran contenido social".