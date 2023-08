Expectativa por eventual nuevo texto de la reforma a la salud

Expectativa ha generado la subcomisión aprobada por unanimidad el pasado miércoles en la plenaria de la Cámara para elaborar un nuevo texto de la reforma a la salud en medio de mesas de diálogo nacional.

Aunque aún no ha sido conformada ni aclarados sus alcances, abrió una discusión política sobre si el segundo debate de la reforma debe seguir o si se debe suspender y si el eventual nuevo texto sería vinculante o alternativo frente al proyecto del Gobierno.

Al respecto, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, explicó este jueves en EL HERALDO: "No hemos sido notificados de que ha sido constituida la subcomisión, pero deberá conformarse con todos los partidos políticos de la Cámara y lo que busca la representante Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) es plantear la posibilidad de que se llegue realmente a un gran acuerdo nacional en torno a la salud como ha dicho el presidente de la República, y nosotros sentimos que el texto actual no recoge el acuerdo nacional".

La idea, advirtió, "es suspender o aplazar la discusión de la reforma hasta que se adelanten esas mesas de diálogo nacional. A diferencia de lo que han planteado algunos congresistas cercanos al Gobierno de que se debe seguir discutiendo el proyecto, yo creo que no: esta es una subcomisión aprobada de forma unánime por los congresistas que estaban en la sesión, se hizo al principio de la sesión, y debe aplazarse el debate para que la subcomisión cumpla su misión,. Le corresponde al presidente de la Cámara, Andrés Calle (liberal), asignar los congresistas de la subcomisión. El presidente Calle debe respetar la decisión de la plenaria, porque hay que decir que en ese momento no estaba presente".

Frente al cuestionamiento de si el texto a elaborar reemplazaría el aprobado en trámite legal en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, anotó el opositor que "entre los integrantes de la subcomisión se pondrán de acuerdo para definir la metodología y los tiempos, deberá crear esa metodología la propia subcomisión, pero se debe aplazar el debate, es un tema de tanto alcance que no debemos apurarnos".

A su vez, Miranda, autora de la proposición de la subcomisión, dijo a la revista Semana que "la solicitud de esa proposición es que todos los partidos tengan representación en la subcomisión; sin embargo, la mesa directiva en este momento no le dio trámite. Yo me imagino que lo deberá hacer el próximo martes en la plenaria que ya quedó citado el proyecto para debate. Se debe conformar la subcomisión".

Agregó la parlamentaria que se podría presentar una tutela contra la reforma a la salud actual "porque el procedimiento debería ser, a nuestro juicio y de muchos juristas, un procedimiento de ley estatutaria. Ahí nos parece que debemos analizar si estamos cometiendo un error de procedimiento. Sin embargo, los temas ya específicos de la reforma hay muchos temas interesantes, en muchos estamos de acuerdo, porque sin duda el consenso de todos los partidos es que Colombia sí necesita una reforma a la salud, pero hay temas en el texto propuesto que nos parecen complicados y quisiéramos poder aportar para que salga un texto en el que estemos de acuerdo todos".

Por su parte, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, ponente de la reforma, advirtió en X: "Esperamos no sea una jugadita de la concertación para mostrar un revés de la reforma, eso mismo pasó en la Comisión VII y no hubo problema en seguir el debate. Concertación sin dilación".

La plenaria de la Cámara de Representantes acordó por unanimidad el pasado miércoles construir un nuevo texto de reforma de la salud.

Esto luego de la proposición en este sentido de la representante del Nuevo Liberalismo de conformar una subcomisión para elaborar otro articulado.

"Con la intención de atender la propuesta del señor presidente Gustavo Petro de construir un acuerdo nacional, de manera respetuosa presentamos proposición para crear una subcomisión integrada por todos los partidos que conforman la Cámara de Representantes, la cual tendrá como finalidad la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de mesas de diálogo nacional que estarán abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados; donde se garantizarán los principios de participación, consenso y legitimidad de un proyecto tan importante para el país como lo es la reforma al sistema de salud", se lee en el documento.

Miranda agregó al respecto: “Hemos buscado presentar esta proposición que fue aceptada por unanimidad aquí en la Cámara: (...) Pensamos que es muy importante esta reforma, que el país la necesita y que si la construimos todos, como está llamando el presidente a hacerlo, con un consenso lograremos algo muy bueno para Colombia”.

Por su parte, la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde, ponente de la reforma, advirtió que la proposición de su colega "no fue para suspender el trámite legislativo de la reforma. Propuso crear una subcomisión para producir un texto a partir de mesas de diálogo abiertas a la participación ciudadana; esto no subordina el trámite legislativo. La reforma ha surtido su trámite legal, la ponencia de primer debate fue aprobada con el debate parlamentario y la ponencia para segundo debate fue debidamente publicada. Una proposición de una subcomisión que no solicita la suspensión, no subordina el trámite. Hagamos diálogos, produzcamos textos alternativos, llevamos meses haciendo eso por todo el país y con todos los actores, pero eso no suspende trámite ni niega el deber y el derecho de los parlamentarios a debatir un proyecto de ley en curso".

