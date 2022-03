‘Epa Colombia’ reveló que recibió invitación a reunión con Gustavo Petro

"Lo ideal es que te reúnas con todos, no solo con Petro, con Galán, con De la Calle, con Francia, etc. Así le bajas al escándalo", agregan. Cabe resaltar que en las imágenes no se observa la fecha en la que fue enviado el mensaje.

Finalmente, Daneidy Barrera posteó una fotografía en la que expuso que las keratinas son “lo que me da de comer”.

“Me quieren coger pa’ un lado y pa’ otro... Ni Petro, ni Uribe, ni el que sea me da de comer, lo que me da de comer son mis keratinas, la mejor keratina de Colombia", escribió.