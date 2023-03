“Tenemos autonomía”: Torres se defiende de críticas del Pacto Histórico

R.

En la última visita que tuvo la ministra le comenté que hay que procurar ‘despetrizar’ y ‘descorchorizar’ la reforma. Sencillamente porque la reforma no es de Petro. Él lo único que hace es acoger en su programa de Gobierno una reforma que viene siendo trabajada desde hace muchos años.

Entonces, lo que debemos discutir es sobre el texto, sobre lo que propone la reforma, no sobre si nos gusta o no Petro, o si les gusta o no a la ministra Corcho, o si ella sonríe o si alza la ceja. Nos han querido desviar la atención a las cosas que son de forma y aquí lo importante es el articulado.