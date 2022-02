Petro, Hernández, Fajardo y Char, los favoritos en la Gran Encuesta

Y en la región Caribe el 36% votaría por Petro, el 20% por Char, el 11% no sabe o no responde, el 10% votaría en blanco, el 4% por Hernández, el 3% por Zuluaga, el 3% por Fajardo, el 2% por Galán, el 2% por Barguil, el 2% por Betancourt, el 2% por Robledo, el 2% por Peñalosa, el 1% por Gaviria, el 1% por Cristo, el 1% por Romero, el 0,2% por Uriana, y el 0,2% por Márquez.

Entre tanto, en Antioquia y el Eje Cafetero el voto en blanco, con 18%, le ganaría a Petro (13%) y Hernández y Fajardo empatarían en el 12%. Les sigue Gutiérrez con el 10%, un 9% no sabe o no responde, el 5% vitaría por Betancourt, el 4% por Galán, el 4% por Zuluaga, el 3% por Márquez, el 2% por Pérez, el 1% por Peñalosa, el 1% por Robledo, el 1% por Lizarazo, el 1% por Gaviria, el 1% por Romero, el 1% por Amaya, el 1% por Rodríguez y el 0,2% por Barguil.

Mientras que en la región del centro oriente Hernández, con el 28%, desbanca a Petro, en el 17%, después del voto en blanco, en el 23%. Luego se sitúa el 9% del no sabe o no responde, el 5% de Zuluaga, el 4% de Fajardo, el 3% de Galán, el 1% de Márquez, el 1% de Betancourt, el 1% de Gutiérrez, el 1% de Lizarazo, el 1% de Char, el 1% de Amaya, el 1% de Peñalosa, el 1% de Pérez, el 1% de Uriana, el 0,4% de Robledo, el 0,2% de Saade, el 0,2% de Gaviria y el 0,1% de Barguil.

En Bogotá, Petro aparece a la cabeza con el 33%, seguido del voto en blanco con el 17%, luego Fajardo con el 9%, Hernández con el 7%, el no sabe o no responde con el 6%, Galán con el 5%, Márquez con el 5%, Zuluaga con el 4%, Peñalosa con el 3%, Amaya con el 3%, Romero con el 1%, Betancourt con el 1%, Gutiérrez con el 1%, Lizarazo con el 1%, Pérez con el 1%, Char con el 1%, Ariana con el 1%y Barguil con el 0,5%.

Y en la región Pacífica Petro obtiene el 40%, el voto en blanco el 25%, Hernández el 8%, Márquez el 7%, Fajardo el 5%, Romero el 3%, Zuluaga el 3%, Gutiérrez el 3%, no sabe o no responde el 2%, Gaviria el 2%, Peñalosa el 1%, Galán el 1%, Uriana el 0,5% y Betancourt el 0,4%.

Por edades, tomando a los cinco primeros resultados, los encuestados de 18 a 24 años votarían el 35% por Petro, el 17% en blanco, el 12% por Hernández, el 6% por Char y el 6% no sabe o no responde. Las edades de 25 a 34 años votarían el 31% por Petro, el 19% en blanco, el 14% por Hernández, el 6% no sabe o no responde y el 5% por Fajardo.

Los votantes de 35 a 44 años elegirían en un 29% a Petro, el voto en blanco en un 26%, a Hernández en un 13%, un 8% no sabe o no responde y a Fajardo en un 4%. Los electores de 45 a 54 años se irían en un 22% por Petro, en un 19% por el voto en blanco, en un 10% por Hernández, en un 9% por Zuluaga y en un 8% no sabe o no responde. Y la población de más de 55 años sufragaría en un 19% por Petro, en un 13% por el voto en blanco, en un 12% por Hernández, en un 11% por Fajardo y en un 11% no sabe o no responde.

De otro lado, el 89% cree que su vida y la de su familia va por buen camino. Los asuntos que más les preocupan a los colombianos son la economía en un 25%, la corrupción en un 20% y la inseguridad ciudadana en un 16%. El 55% cree que el paro nacional lo afectó y el 81% considera que la pandemia lo afectó.

Y en las consultas el 34% no votaría por ninguna, el 29% por el Pacto Histórico, el 18% por la Coalición Centro Esperanza, el 13% por el Equipo por Colombia y el 6% no sabe o no responde.

En la del Pacto ganaría Petro con el 36%, en la Centro Esperanza Fajardo con el 18% y en el Equipo por Colombia Gutiérrez con el 15%.