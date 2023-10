“La seguridad es para ya, es mi prioridad si queremos un Atlántico próspero”

R.

Depende de lo que tú llames experiencia. Si por años la experiencia de algunos nos trajo a este punto, yo no quiero tener esa experiencia. Como lo dijo Einstein: “No esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo”. Mi carta de presentación es que soy una persona con formación idónea, que he trabajado y conozco muy bien el sector público, que represento renovación y he firmado un compromiso por la transparencia y el gobierno abierto con toda la ciudadanía. Y la gente que tiene experiencia en mal manejar lo público para el beneficio de unos pocos no tendrá lugar en mi administración.