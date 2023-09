El salto a la política de ‘influencers’ y activistas digitales en Atlántico

En el marco de las elecciones regionales de octubre, varios ‘influencers’ y activistas digitales en el departamento del Atlántico han saltado al ruedo político. Defendiendo causas a favor de la juventud y las mujeres, estas figuras se encuentran dentro de la pelea por curules en las distintas corporaciones.

Tal es el caso de Betsy Liliana Díaz González, una de las hijas del desaparecido cantautor vallenato Diomedes Díaz, quien cuenta con más de 804 mil seguidores en Instagram y 19 mil seguidores en X –antes conocida como Twitter–. Durante las últimas semanas, la joven ha venido desarrollando un trabajo de correría en los barrios de Barranquilla para sumar adeptos en la puja por una curul en el Concejo de Barranquilla

“La gran inspiración de mi candidatura han sido las redes sociales, puesto que por medio de ellas he logrado empoderar a muchas mujeres. Mi liderazgo se basa en ayudar a los demás, en la solidaridad y el acercamiento con las personas”, expuso la joven, quien es conocida en redes sociales como Lily Díaz.

Con el número 5 en el listado del Partido Conservador, Díaz González busca impulsar proyectos y estrategias que permitan mejorar calidad de vida y bienestar de las comunidades menos favorecidas, así como buscar más oportunidades para los jóvenes y luchar por los derechos de los niños.

“Mucha gente me conoció como emprendedora y empresaria, siendo heredera del legado de Diomedes Díaz. Hemos hecho un excelente trabajo para representar y defender los derechos de las mujeres. He venido trabajando para adaptarme a esto y ha sido un proceso arduo, recibiendo el apoyo de la comunidad”, agregó.

Además, reiteró que ha venido adelantando proyectos sociales, logrando conocer las necesidades que deben ser resueltas de forma prioritaria: "Hay mucho trabajo social que he hecho y que no cuento, ni hago público. Servir, ayudar a los demás y dar la mano es una cuestión que viene de familia. Así me lo enseñó mi papá, es una forma de agradecer y retribuir las oportunidades que la vida me ha dado".