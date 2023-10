Presidencia señala que informe de inhabilidades es técnico y nadie se salva

Además, agregó: "se los digo con toda tranquilidad. Eso es un informe técnico; no me inventé los datos, no los sacamos de la manga".

Respecto a las autoridades que tendrán en cuenta estas denuncias y tomarán acciones, el funcionario señaló que el CNE sigue evaluando posibles inhabilidades antes de que se celebren las elecciones del 29.

"Todo esto se puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad que decidirá si estos 553 candidatos se encuentran incursos de inhabilidad”, concluyó.