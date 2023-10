¿Ante el rifirrafe por las revocatorias, cuál debe ser el futuro del CNE?

El tema se retomó cuando el presidente Gustavo Petro advirtió que “con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento. Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos. (...) Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”.

En respuesta, una fuente cercana a estos procesos dijo a este diario que la polémica parte del supuesto de que las decisiones del CNE le están cercenando el derecho a elegirse sobre la base de que las decisiones de la Procuraduría no deberían aplicarse a los candidatos y que eso es lo que dice la Corte IDH: “Eso no es cierto, lo que se está aparentemente cercenando es algo que la ley estableció e inclusive la misma Corte IDH y es que los que estén elegidos popularmente una decisión de la Procuraduría no puede suspenderles el ejercicio y la gran diferencia es que Rodolfo Hernández es particular, él no está elegido”.