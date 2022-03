Coaliciones definieron sus candidatos presidenciales

Rodeado de Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, el candidato Sergio Fajardo dio sus primeras declaraciones tras ser el más votado de la coalición Centro Esperanza, sumándose a los otros aspirantes presidenciales que se enfrentarán en las urnas el próximo 29 de mayo.

Desde Bogotá, el candidato reconoció que ha tenido que pasar por varios obstáculos para llegar al lugar en el que está. Aunque no nombro directamente la situación a la que se refiere, se cree que tiene que ver con el escándalo que se generó del caso de Hidroituango

“Son muchos los obstáculos que he tenido que enfrentar estos meses y he venido superando, pero como siempre he dicho la verdad y la decencia siempre sobresalen”, señaló

De otra parte, insistió en que “Colombia no merece más polarización; merece un cambio de verdad”. En su intervención, también aprovechó para arremeter contra el actual gobierno de Iván Duque: “Este Gobierno después de cuatro años que nos entrega una Colombia con rabia y con miedo.

El candidato añadió: “Hemos cometido errores y son errores que muchas veces nos han costado, pero esa es una etapa superada. A partir de ahora como coalición estamos unidos y vamos a demostrar lo que nosotros queremos ser para este país”.