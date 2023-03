“El presidente Petro le cobró a Gaviria sus críticas a la reforma a la salud”

Hay más preguntas que respuestas. La salida de tres ministros del Gobierno de Gustavo Petro ha estado acompañada de todo tipo de versiones y de hipótesis sobre la crisis que emergió en el interior de la Casa de Nariño.

Tras el remezón, cientos de conjeturas no dudaron en saltar a la palestra. ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron? ¿Seguirá la sacudida mnisterial? Son algunos de los interrogantes que expertos y líderes políticos intentan explicar.

En diálogo con EL HERALDO, los especialistas plantearon tres escenarios que deben ser evaluados: el de Gaviria y sus serios reparos a la reforma a la salud, la poca visibilidad de la gestión de las ministras y las eventuales negociaciones con partidos políticos.

Filtraciones y reparos

La analista política Sandra Borda señaló que es evidente que la salida de Alejandro Gaviria se da por los constantes y públicos reparos que tiene el exministro frente a la reforma a salud.

Agregó que, aunque se desconoce si Gaviria fue quien le entregó a los medios de comunicación la carta de observaciones firmada por algunos funcionarios sobre la reforma de la ministra Carolina Corcho, esa filtración fue un episodio que fracturó las relaciones entre el exministro de Educación y Gustavo Petro.

Explicó que para ella, la hipótesis de que los cambios obedecieron a la reunión con los partidos políticos no es muy precisa. “Yo no creo que se haya realizado para incorporar cuotas burocráticas a gente de los partidos tradicionales, porque al revisar los nombramientos encontramos que ese no era al caso”.

Señaló que frente a Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, de fondo, sus salidas pueden estar relacionadas a una incomodidad del presidente frente a sus gestiones.

“El costo político del Gobierno sobre esta situación es una sensación generalizada de que no se han podido acomodar en el Estado, de que hay desorden, de que hay gestiones muy importantes en el interior del Gobierno que no se están moviendo como una esperaría”.

Entre tanto, Jairo Libreros, en diálogo con EL HERALDO, indicó que el presidente le cobró a Gaviria la pérdida del control de la reforma a la salud.

“El desgaste que ocasionó la carta de los funcionarios junto a su filtración, agotó la paciencia del presidente. Es que ese documento prácticamente destruyó la reforma. Si uno analiza la intervención de Petro al término del encuentro con los presidente de los partidos observa que el jefe de Estado le dejó a los partidos tradicionales la fórmula para presentar artículos alternativos para sacar adelante la reforma”.

“La salida de Ariza y Urrutia es simplemente un chivo expiatorio, porque si fuera por malos resultados ahí tendrían que salir: el ministro de Defensa, la ministra de Energía y la propia ministra de Salud”, señaló.

Por su parte, Alejandro Blanco Zúñiga, docente de la UniLibre, explicó que para él, la salida de los 3 ministros, puede obedecer al fortalecimiento de alianzas del gobierno nacional de cara a las elecciones regionales. “Para ganar elecciones en Muchas regiones el Pacto Histórico necesita concretar alianzas con sectores tradicionales”.

Agregó: “El cambio de ministerio también puede obedecer al cúmulo de reformas que se van a presentar a la rama Legislativa. En este sentido, Es preciso mencionar que a pesar de pertenecer a la bancada de Gobierno , el Partido Liberal, Conservadores y la U , han manifestado reparos estructurales con algunas de las reformas”.

Asimismo, el representante Juan Carlos Losada, explicó que la decisión de Petro sobre Gaviria rompe con el discurso de consenso en el interior del Gobierno y agrega dudas sobre la voluntad de escuchar.

¿Presión Política?

El manto de dudas sobre la verdadera razón de la salida de los ministros creció de inmediato.

Uno de ellos fue Diego Molano, exministro de Defensa del Gobierno Duque, quien criticó la decisión del presidente e instó al Congreso a que no se doblegara a “presiones y mermerlada”.

“Petro llama a diálogo amplio con la sociedad para aprobar reformas consensuadas, pero saca a ministros que no están de acuerdo con ellas. No quiere diálogo, ni consenso sino sumisión. Esperamos que el Congreso actúe con responsabilidad y no se doblegue ante presiones, ni mermelada”, dijo el exfuncionario.

María Fernanda Cabal fue otra de las que se pronunció. “Cuando el gobierno se acercó para ver la mermelada, se dio cuenta que se le había acabado. Pero ágil y astuto sacó a tres ministros y con eso tendrá cómo empalagar los paladares más exigentes”, señaló la congresista. Petro rápidamente contestó ante los sucesivos interrogantes y señalamientos a su decisión. “Cambios ministeriales no dependen de la reunión

con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quienes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa que haces a tus lectores y oyentes y que es completamente equivocada”, le contestó el

jefe del Ejecutivo a la comunicadora.

Finalmente, Petro agradeció el trabajo realizado por los hoy exministros afirmando que "con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”.

En ese sentido la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, indicó que no es cierto que durante la reunión ella haya solicitado la renuncia de María Isabel Urrutia. Indicó que ella no ha tenido injerencia en ese ministerio.

Además señaló que nuevos ministros sean de su colectividad.

Para el exministro Juan Fernando Cristo la salida de Gaviria dejó un manto de dudas sobre discurso de unidad y consenso del presidente Gustavo Petro. Explicó que un Gobierno diverso siempre será un reto enorme.

Notificación vía telefónica

La jefe de despacho de la Presidencia de Colombia, Laura Sarabia, respondió a las declaraciones de las exministras de Cultura y Deporte, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, en donde indicaron que se enteraron de que ya no estaban en el cargo minutos después de la alocución del presidente Petro.

“Las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión”, respondió Sarabia ante los cuestionamientos.

“Las ministras, al igual que todo el gabinete, estaban citadas en la tarde donde se les notificaría la decisión. Por razones que desconozco no asistieron por lo que fueron notificadas via telefónica”, precisó.

Sin embargo, tanto Ariza como Urrutia detallaron que la determinación se le anunció al país sin tenerlas en cuenta.

“Me llamaron tres minutos antes de la alocución a decirme que el presidente pediría mi renuncia”, señaló Ariza, quien comentó que aún no tiene clara las razones de la salida del Mincultura.

Además, reveló que durante su paso por la cartera no alcanzó a tener encuentros ni conversaciones directas con el presidente Gustavo Petro.

Renglón seguido agregó que en el interior del Gobierno se rumoraba de un descontento relacionado con la visión que ella tenía sobre el arte. Además, trascendió que ella no era del agrado de la esposa del presidente Petro, la primera dama, Verónica Alcocer. Indicó que el nuevo ministro de Cultura, Ignacio Zorro, es profesor de piano de las hijas del jefe de Estado y que Alcocer viajó con él, en calidad de viceministro a Venezuela sin consultarle.

Por su parte la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia se mostró dolida por su sorpresiva salida.

“Nunca me dijeron nada. Me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. Esa fue la historia. No era la forma”, aseguró la medallista olímpica, quien señaló que no es cierto que Sarabia le haya anunciado la decisión vía telefónica.

Frente a ello la senadora Paloma Valencia cuestionó las formas para tomar esta decisión por parte de Petro.

“A las dos ministras mujeres las sacaron comunicándoles en la propia alocución. Es una gran falta de respeto. ¿Se debe a que son mujeres?”, dijo.

“Hubo una crisis ministerial y se tomó la decisión de cambiar ministros”

El ministro de la política, el mininterior, Alfonso Prada, explicó que lo que el país vio ayer fue el resultado de la primera crisis ministerial en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Hubo una crisis ministerial, se tomó la decisión de cambiar algunos miembros del gabinete. El presidente Petro lanza mensajes importantes, pero creo que el más importante es hacer una convocatoria a todos los sectores de la sociedad para que opinen con relación a las reformas presentadas en el Congreso de la República”, comentó Prada en medios de comunicación.

Reiteró que la intención del gabinete junto al presidente Gustavo Petro es lograr la cohesión del equipo y la determinación para avanzar fuertemente. “Estamos llegando a un momento decisivo del Gobierno, pues están iniciando los grandes debates en el Congreso”, puntualizó.

Frente a las discusiones internas comentó que se ha discrepado enormemente al interior del Gobierno. “Cada uno ha tenido la oportunidad de exponer sus puntos de vista (…). Lo único que no se puede decir es que el Presidente no ha facilitado los escenarios de diálogo interno”, aseguró.

“Como lo puede certificar el propio Alejandro Gaviria, el Presidente nos convocó durante fines de semanas enteros en Hatogrande con horas y horas de discusión y el producto final es el que se presenta al Congreso. Este no deja contento ni a la ministra de Salud y tampoco a los ministros críticos. Si fuese censura, saldrían los ministros que firmaron la carta que se publicó, que es cierta”, reiteró