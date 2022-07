El partido Centro Democrático: de nuevo la oposición

Sin embargo, advierte el opositor: “Veo con mucha peligrosidad y preocupación a todos los partidos entregándose allá sin ningún tipo de acuerdos, sin unos temas base, sin unas metas, sin unos objetivos, mas allá de no quedarse por fuera. Y eso al país no le conviene, que el acuerdo sea un acuerdo burocrático, se necesita es un acuerdo en temas”.

Reitera Meisel que el uribismo se opondrá a Petro: “Nosotros en el Partido Centro Democrático, dados los anuncios que hemos visto de algunos funcionarios, vamos a ser oposición, vamos a declararnos opositores”.

Pone de presente al respecto de algunos anuncios del gobierno entrante: “A mí me preocupa mucho la agresividad que tiene el gobierno que llega con la ganadería por ejemplo, con el sector ganadero; me preocupa mucho la agresividad con la que veo va a venir la reforma tributaria, me preocupa mucho el tema agrario, me preocupa mucho el futuro del sistema de salud, el sistema pensional, pero como eso no pasa de anuncios, hay que ver qué es lo que radican y en base en eso uno tomará las decisiones. Lo que veamos nocivo para el país, sobre mi cadáver apruebo eso”.

En términos similares se pronunció la senadora María Fernanda Cabal en diálogo con este medio días atrás: “El Centro Democrático, o al menos yo, haré una oposición permanente al gobierno entrante”.