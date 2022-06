Álvaro Uribe confirma que se reunirá con Gustavo Petro

La invitación de Petro Uribe llegó durante el discurso del líder de Pacto Histórico durante la entrega de credenciales como presidente electo de Colombia para el periodo 2022-2026.

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, mencionó Petro.

Aún se desconoce le fecha, hora y lugar para dicha reunión, pero se espera que sea en los próximos días, teniendo en cuenta que el presidente electo agradeció, también a través de twitter, la receptividad de Uribe para podeer concretar el encuentro.

“Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una Patria común", trinó Petro.