“El discurso no es acabar el TLC, sino hacer que funcione”

El senador y actual coordinador de empalme del gobierno Petro en asuntos de presidencia, Luis Fernando Velasco explicó que en una reunión sostenida con la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se mostró dispuesto a revisar los TLC con Colombia.

“Nosotros les dijimos que, tal vez, la mejor manera de ayudar a Colombia a enfrentar sus problemas es abrirnos de verdad mercados”, dijo Velasco quien comentó que el comisionado económico de la Embajada señaló que “había una salida y es que el tratado del Libre Comercio permite revisar aspectos específicos en donde se hayan presentado dificultades”, explicó Velasco a Caracol Radio.

El coordinador de empalme me explicó que el interés del gobierno de EE. UU. es brindar apoyo a la agenda de paz, sin embargo “están abiertos a la posibilidad de mejorar aspectos que permitan a los industriales colombianos crecer en el mercado extranjero”.

"Anteriormente, las confecciones llegaban a Estados Unidos, y ese sector puede generar cerca de 600.00 empleados, que se han venido perdiendo. Nuestras confecciones entraban y no importaba si la tela o no era colombiana, lo que importaba era que esa materia prima fuera procesada y tratada en Colombia. Yo no soy enemigo del TLC. Colombia negocio mal el TLC en unos puntos y por eso hoy no están entrando nuestras confecciones, porque perdimos ese mercado".