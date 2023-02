El balance del primer año de legalización del aborto en el país

El 22 de febrero de 2022, tras estudiar una demanda interpuesta en 2020 por el movimiento social de mujeres Causa Justa, la Corte Constitucional dispuso en la sentencia C-055 que ya no daría cerca de 4 años de cárcel en Colombia el hecho de que una mujer, hombre trans o persona no binaria decidiese interrumpir voluntariamente su embarazo antes de la semana 24 de gestación y que, si lo hiciese tras este número de semanas, no estaría cometiendo un delito si se tratara de un caso de violación, de malformación del feto o de un riesgo de salud para la madre.