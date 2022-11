“Es tiempo de parar esta violencia inútil”: Rueda sobre muertos en Putumayo

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, pidió a las disidencias de las FARC que se enfrentan en el departamento sureño de Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, que cesen la "violencia inútil" que dejó 18 combatientes muertos el fin de semana.



"Es el tiempo de parar esta violencia inútil que no tiene ninguna justificación, es una guerra fratricida, paren ya, paren el tormento al pueblo del Putumayo", dijo Rueda.



Agregó: "Escuchen la voz de la ciudadanía, no quieren más guerra, más atrocidad, quieren libertad, quieren vivir en estos territorios sin el temor de ser asesinados, torturados o desaparecidos".



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó el lunes que el enfrentamiento -entre un grupo conocido como "Comandos de Frontera" contra otro que se autodenomina "Frente Carolina Ramírez"- dejó 18 muertos y ocurrió en las veredas Las Delicias y Los Pinos, del municipio de Puerto Guzmán.



"No hay reporte de personas de la comunidad (muertas), aunque se ha producido el desplazamiento de algunas familias de Las Delicias. El Ejército está en la zona", expresó Velásquez a periodistas.



"GUERRA FRATRICIDA"



En su mensaje del martes, el alto comisionado de Paz rechazó y condenó "la persistente guerra fratricida entre los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez que ocurre en el bello y hermoso departamento de Putumayo".



"Esos enfrentamientos han adquirido unas dimensiones demenciales, que son repudiables para el pueblo del Putumayo y para la humanidad (...) Las pavorosas imágenes que acabamos de conocer demuestran la bajeza, la indignidad de lo que está ocurriendo en este departamento", expresó Rueda.



Según InSight Crime los Comandos de la Frontera, o La Mafia, como se les conocía anteriormente, son un grupo compuesto por disidencias de las FARC y desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que buscan mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.



El Frente Carolina Ramírez, también llamado Frente Uno, está compuesto por disidentes de la misma guerrilla que no aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016.



GESTOS PARA LA PAZ TOTAL



La Defensoría del Pueblo manifestó el domingo que ha instado en diversas oportunidades a los grupos armados ilegales a que muestren gestos pacíficos que permitan el avance de los diálogos de paz total que viene proponiendo el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.



A propósito de la paz total, el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volverán a sentarse el lunes a la mesa, esta vez en Caracas, para reiniciar las negociaciones de paz.



En esa iniciativa Petro no solo busca dialogar con el ELN sino que también persigue algún acuerdo o sometimiento a la Justicia de otros grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y bandas criminales.