“Corrupto” y “bruto”: rifirrafe entre Benedetti y Mejía en el Senado

Benedetti le respondió: “Hay un consenso entre los 100 senadores, 108, hasta de su partido, de que usted es el tipo más bruto de este Congreso, no hay nadie más bruto. No se ha leído un libro, habla todo el día cosas tontas, que el castrochavismo. Chávez y Castro se murieron y usted sigue hablando (...). Póngase las pilas que por seguir hablando esas pendejadas tu ‘narcotráfico’ va de segundo a 20 puntos. Es que la gente ya no le come cuento a eso. Mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que le quiero decir es que yo hablo es con fallos; usted siempre habla con cosas tontas. Nunca se le olvide que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto, es usted”.

El Centro Democrático rechazó en su cuenta de la red social de Twitter la intervención de parlamentario petrista: “Las ofensas y los insultos son las bases del discurso de quienes carecen de argumentos y educación. Es lamentable que el congresista Benedetti deba recurrir a la injuria para ocultar los procesos que aún hay en su contra. Ojo con quienes pasan por encima de la dignidad humana”.