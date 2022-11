Gobierno y Eln: ¿todo listo para sentarse a negociar?

Previo a la reinstalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln, el máximo comandante del grupo ilegal, Antonio García, advirtió que aún no se han pactado ceses multilaterales de hostilidades.

“El Eln no ha firmado ningún acuerdo bilateral con el Gobierno colombiano. Tampoco se ha comprometido a ceses unilaterales, por lo tanto nadie incumple lo que no ha firmado”. Esto debido a las críticas por las recientes acciones armadas del grupo en contra de la fuerza pública.

Explicó que si no se quiere que se ataquen instalaciones militares, la propuesta de la estructura ilegal es que sus instalaciones tampoco se ataquen. Según García, existen por lo menos 4 puntos con los que los elenos no están de acuerdo, “pero que deben ser discutidos en la mesa de diálogos”. El primero es la política de paz total de Petro, la segunda crítica es por el “esquema de desmovilización”, que según el insurgente está diseñado “para que todo siga lo mismo. Además la participación de la sociedad que no puede ser en ‘modo exprés”. Por otro lado, señaló que los cambios deben “aportar a la justicia social y a democratizar el país”.