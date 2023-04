Lluvia de críticas a Petro en el Congreso en medio de crisis de la coalición

De otro lado, el representante Heráclito Landínez, también del Pacto, aseguró que desde esa colectividad gobiernista "acompañamos al presidente en la reorganización del gabinete ministerial. El presidente asume una posición como jefe de Estado para impulsar las políticas de cambio que tanto piden los colombianos".

Desde la Alianza Verde, que hace parte de la coalición, Cristian Avendaño, advierte que "el Gobierno Petro le apuntó a una formula: reformas más clientelismo como mecanismo para ganar gobernanza. Las reformas debían ser validadas como ganó: en plaza pública y con debate; no con alianzas que alimentan la política tradicional con visiones de país opuestas".

El senador Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, señaló que estas circunstancias "son normales en un gobierno, eso no me preocupa. La verdadera preocupación es la invitación de Petro a decir que si las reformas no pasan en el Congreso la discusión será en la calle".

Y Alfredo Mondragón, petrista y ponente de la reforma a la salud, la que algunos denominan el florero de Llorente de la coalición en sus estertores, respaldó al presidente: "¿La coalición de gobierno era para proteger negocios de jefes de partidos? No. ¿Era para oponerse a nuestras propias reformas del cambio? No. ¿Era para complacer a la élite? No. Podemos construir consensos y cogobernar, pero con quienes no estén dispuestos a traicionar al pueblo".