Desayuno en Palacio, estrategia para salvar reforma a la salud en 3er debate

Advirtieron además los parlamentarios: "No retiraremos las firmas de la ponencia negativa, no cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente (...), de igual manera no apoyaremos una reforma alternativa a la salud".

Los firmantes de la ponencia de archivo fueron los senadores Nadia Blel (Partido Conservador), Alfredo Marín (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (ASI), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático) y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), a quienes se sumó luego la senadora Norma Hurtado (Partido de La U). Y, así mismo, posteriormente, la senadora Ana Paola Agudelo (Mira) dijo que votará a favor de dicha ponencia negativa.