“Temo por mi vida”: expareja de Nicolás Petro denunció que recibe amenazas

Seguidamente, indicó: “El 23 de octubre a las 4:16 p. m. recibí un mensaje por la red social Instagram de un perfil a nombre de Carmelo Osorio que decía: ‘Te vas a morir, pero antes derramarás lágrimas de sangre, a mí nadie me humilla, no permito que nadie me saque de la casa’. Apenas se percataron que había leído el mensaje me bloquearon para que yo no tuviera acceso a la cuenta y menos poder verla; no tengo problemas con nadie”.

Se conoció, que actualmente Vásquez, quien está separada de Nicolás Petro desde el año pasado, no cuenta con el vehículo blindado en el que se movilizaba por su seguridad.