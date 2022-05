Las reacciones de los candidatos presidenciales a la decisión contra Quintero

Luego de que la procuradora Margarita Cabello anunciara el pasado martes la suspensión temporal del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, los candidatos presidenciales han dividido sus opiniones al respecto.

Rodolfo Hernández dijo el mismo martes en un debate convocado por las emisoras capitalinas 'W Radio' y 'Caracolo Radio': "A mí me investigaron 200 veces y no me robé ni 10 centavos, pura politiquería. Es sesgado, es un sesgo que hay para favorecer a un candidato. Nosotros no somos de los buenos ojos del Gobierno: todos intervienen en política, los más solapados que hay son gobernadores y alcaldes haciéndole campaña a un candidato y solamente tienen un sesgo para generar resoluciones disciplinarias contra uno solo".

En cambio, el candidato presidencial Federico 'Fico' Gutiérrez, de la Coalición Equipo por Colombia, se mostró respetuoso con el Ministerio Público en el mismo debate radial: "Soy respetuoso de las decisiones de las instituciones, confío en la justicia. Soy respetuoso de las decisones que han tomado. Les toca pronunciarse es a quienes resultaron afectados por la medida".

Entre tanto, Sergio Fajardo cuestionó la resolución: "He sido muy crítico de la forma como este gobierno ha cooptado los entes de control. No puede ser que la procuradora es la compañera de trabajo del presidente y despues pasa a ser procuradora. El presidente de la República ha participado en política y por supuesto no hay ningún tipo de sanción ni de llamado de atención. Hoy presentamos en la Comisión de Acusaciones una denuncia contra el presidente porque cambiaron la Ley de Garantías, que tenía un sentido muy particular, y es: en tiempos de elecciones no vamos a mover los recursos públicos, se para la contratación, los intercambios administrativos, para que no se usen para los corruptos, para repartir dinero y para que se hagan campañas, y eso lo sabemos todos, y terminemos de hacernos los tontos con respecto a lo que está pasando. Fue una forma de hacer política, fue hecha de manera deliberada, la Corte la declaró inconstitucional, se sabia que iba a pasar esto, pero mientras que aplica la justicia, y esa es la corrupción de nuestro pais que tenemos que cambiar, utilizaban los recursos".

Añadió en este sentido el ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín que "si están participando en política por supuesto que los investigan, pero la capacidad de investigar de la Procuraduría es muy particular, a quiénes investigan acá, a quiénes investiga la Fiscalía, a quiénes investiga la Contraloría: ese es el principal factor de corrupción en nuestro país. Se está destruyendo la institucionalidad por la manera en que este gobierno ha manejado los organismos de control. Ahí está la corrupción y eso tiene que ver con todos los recursos que se pierden en nuestro país".

Luego, Fajardo 'trinó' al respecto: "He sido crítico de Daniel Quintero y sí ha participado en política. Pero él y el alcalde de Ibagué no son los únicos que lo están haciendo. Si la @PGN_COL quiere impartir justicia va quedada en muchos funcionarios, empezando por el presidente y sus ministros. Aquí ha habido participación en política descarada del presidente Duque para abajo durante meses. La procuradora, amiga del gobierno, reaccionó de forma selectiva y torpe violando lo determinado por la CIDH. Colombia no puede seguir en la cultura de la trampa".

Por su parte, Gustavo Petro, quien había aseverado en un primer 'hilo' de Twitter que la decisión era un "golpe de Estado", 'trinó' en un segundo tiempo: "Detrás de la actual procuradora gira la matanza de presos en la Cárcel Modelo, la aprobación de una ley que desacató el fallo de la @CIDH eliminando votos fraudulentamente de senadores de la Comisión Primera y ahora este golpe de Estado contra la democracia en Medellín".

Añadió el senador, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19: "La paz y la democracia, el respeto al Estado de Derecho de la Constitución de 1991, deben ser las piedras angulares de una unidad democrática que, indudablemente, es mayoría nacional y que debe ser gobierno, tranquilo pero firme. Si los y las demócratas se dividen, entregarán el país, como en 1946, a uno de los proyectos más retardatarios y sanguinarios de la historia. En medio de la inmensa movilización popular hacia el 29M abramos las puertas del gran dialogo social".

Y el candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, del renacido Movimiento de Salvación Nacional, se despachó en la red social contra Quintero y aplaudió la decisión del ente de control disciplinario del país: "Lo de Daniel Quintero y otros alcaldes pues es el tono moral al que estamos sometidos: Donde hay ciudadanos que tienen corona para hacer lo que les da la gana. Es ridículo empezar a cantar 'dictadura' por cuenta de la decisión de la Procuraduría sobre Quintero, que se siente un ciudadano especial al que no le aplica o le compete la ley. Debemos acabar con ese cuento de que hay 'personajes' intocables por medio de una Reforma a la Justicia".

El sobrino del inmolado estadista y constituyente Álvaro Gómez Hurtado agregó al respecto: "#QueSancionenA a todo funcionario público que usando el erario se dedica a sus corruptelas o las de sus amigos. De ahí la importancia vital de una Reforma a la Justicia de la cual solo hablamos nosotros, desde Salvación Nacional. #QueSancionenA quienes creen que están por encima de la ley. Ningún ciudadano debe ser tratado de forma especial y es lo que están exigiendo los áulicos del aspirante a tirano para Quintero".