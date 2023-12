Controversia por derogación de decreto sobre drogas

Y concluyó que "derogar la medida policial no generará un aumento del consumo -el consumo personal de droga en Colombia no es prohibido- como tampoco limita la acción de las autoridades, como muchos están argumentando (no se puede descriminalizar lo que no estaba criminalizado). (...) Finalmente todas las disposiciones que prohiben el consumo de drogas lícitas en parques, establecimientos educativos, o lugares públicos, o el consumo problemático, por convivencia, de drogas lícitas, como el alcohol, siguen vigentes".

Entre tanto, el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Beltrán, cuestionó la norma: “Es inaudito e irresponsable. Me apoyaré en las facultades que me otorga la Corte Constitucional para enfrentar a expendedores y el consumo de drogas en sitios públicos”.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también lanzó críticas: "Petro exacerbando los problemas de orden público en el país. @PoliciaColombia queda sin funciones frente al consumo o porte de drogas estupefacientes. Se consuma la derogatoria del Decreto 1844/2018 que ordenaba procedimiento verbal de policía en esos casos".

El concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, José Cuesta Novoa, comentó en sus redes: "Iván Duque en su gobierno decidió imponer sanción administrativa al porte de la dosis personal. El gobierno del presidente Petro mediante un decreto derogó dicha sanción. Esta decisión va permitir que la Policía se ocupe de perseguir a los capos y no a los que se fuman un porro".

El representante uribista Christian Garcés también le salió al paso a la medida: "El presidente @petrogustavo está determinado a destruir la sociedad y la vida de las familias colombianas, su prioridad es arrodillar el Estado a los narcos y gobernar para el imperio de las drogas: ese era el cambio que prometieron".

Y su colega Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, expuso que "hasta el fentanilo queda libre para su distribución, comercialización y consumo con este decreto. La Policía queda sin herramientas para perseguir el microtráfico. Petro siempre buscando proteger a los delincuentes y no a las familias Colombianas. Absurdo".