Sube tensión por propuesta de Petro: proceso constituyente de “movilización”

En el espacio de constancias este lunes en la plenaria del Senado intervino el presidente de dicha corporación, Iván Name, de la Alianza Verde, quien retó a Petro a llevar su propuesta de una constituyente al Congreso.

“Yo creo que es de suma gravedad que el señor presidente de Colombia literalmente habló de un golpe de mano institucional. (...) No tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República”, dijo.

Añadió en este sentido ante el pleno que se trata de una “amenaza a la democracia” porque “desconocer la institucionalidad es ir contra ella, y al Congreso, porque ha sido muy claro el señor presidente al plantear una asamblea constituyente por la vía de los cabildos y no por la vía de la Constitución”.

“Traiga aquí señor presidente la ley que convoca la asamblea constituyente. No se busque caminos de facto, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia”, cuestionó.

Y concluyó: “Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar”.