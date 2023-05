“Irresponsable”: nuevas críticas a Minsalud por su declaración sobre las UCI

“Afortunadamente no fue a este Gobierno al que le tocó enfrentar la pandemia”, con esta frase, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, rechazó las polémicas declaraciones que dio el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante su intervención en el debate de la reforma, en donde aseguró que, en Colombia montaron un “negocio” con la covid-19 al “triplicar” las Unidades de Cuidados Intensivos.

Según lo manifestado por el congresista, es “inaceptable que el ministro sin ninguna prueba salga a decir que la estrategia de expansión de Unidades de Cuidados Intensivos durante la pandemia hacía parte de una estrategia económica de los actores de la salud”.

Asimismo sostuvo que con esta afirmación se están desconociendo los grandes esfuerzos que hicieron los trabajadores de la salud para salvar la vida de los colombianos que se contagiaron con este virus.

“Este Gobierno que no fue capaz de traer las vacunas contra la Viruela Símica y las vacunas devalentes contra el Covid-19, no puede dar cátedra y no puede criticar una estrategia que ha sido reconocida en el mundo entero”, puntualizó el representante Andrés Forero.

Por su parte, el senador Humberto De la Calle, aseveró que el ministro Guillermo Jaramillo “ha comenzado mal. Debe probar de manera concreta cuál fue el negociado de las UCIs, cuánto es el monto, quiénes los responsables. Pero criticar ahora inversiones que se hicieron en medio de una grave pandemia, es irresponsable y contradice la idea de salud preventiva”.

Desde el Partido Cambio Radical también hubo pronunciamientos. El senador David Luna le dijo al jefe de la cartera ministerial que “pontificar” después de la tragedia es más fácil que enfrentarla.

“Muchos recordamos el sufrimiento de miles de familias por el COVID y las plegarias de millones para que diariamente habilitaran una UCI más. Sus declaraciones irrespetan al personal médico, no pierda el norte por ganar un pulso político, jamás desconozca la lucha que se dio en tan difícil momento para la humanidad”, enfatizó el senador Luna.