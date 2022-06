Con visita a cafeteros e iglesia, Petro y Rodolfo buscan votos

Hasta el último minuto los candidatos presidenciales se mueven por el país con el objetivo de conquistar adeptos para sus proyectos presidenciales.

En Boyacá. El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, le pidió perdón este jueves a la Virgen de Chiquinquirá en la basílica del municipio boyacense por la frase calificada como “blasfema” que pronunció en una entrevista.

“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”, respondió el aspirante al solio de Bolívar cuando le preguntaron por los apoyos políticos que recibiría de cara a la segunda vuelta.

Rodolfo además realizó un Facebook Live con Catalina Ortiz en el que explicó el papel de la mujer en su gobierno.

“Es un contrasentido de estos politiqueros que lo que quieren es que yo pierda votos con las mujeres, pero ellas ya no comen de eso, bastantes muestras de solidaridad he tenido, y tengo 50 años de casado, con dificultades pero siempre teniendo a mi esposa como único factor de aglutinación en la familia, ella maneja la empresa hace 15 años, entonces yo no sé cuál es la crítica que me hacen de la mujer, yo creo que es injusta”, dijo el líder de la Liga Anticorrupción.

Recolectando Café. El líder del Pacto Histórico madrugó y junto a su equipo realizó jornada de recolección de café.

En medio de la visita se comprometió con el campesinado colombiano para realizar inversiones en el campo y convertir a Colombia en “una potencia mundial de vida”. Además el candidato estuvo en Yaguará, Huila, mirando la producción de alevinos de tilapia o mojarra.

Primeros nombres. Durante su jornada, el candidato presidencial Petro dio a conocer algunos nombres que incluiría en su gabinete, de ser elegido.

“Nosotros tenemos hoy el principal equipo económico que se pueda configurar, incluso en la historia reciente de Colombia. Exministros como Rudolf Hommes, Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo; personas que nos vienen acompañando, como Luis Jorge Garay, Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, el profesor (Salvador Medina), así como el profesor Reyes, Cecilia López Montaño”, dijo el aspirante en diálogo con Blu Radio