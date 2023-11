Con tres firmas gobiernistas radican por segunda vez la reforma laboral

Así mismo, se acogieron parcialmente los artículos que abordan los contratos a término fijo y por obra o labor determinada, la estabilidad laboral reforzada, el trabajo diurno y nocturno, la jornada máxima legal, el límite al trabajo suplementario, la remuneración del trabajo suplementario, las licencias, la protección al trabajo femenino rural y campesino y los trabajadores migrantes.

Pero hay 47 puntos sobre los que no hay acuerdo, que tratan de la modificación a la jornada laboral, para que el diurno se cuente de 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y el nocturno sea de 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.; el registro de horas extras, el límite al trabajo suplementario,a remuneración del 100 % del día de descanso, el trabajo familiar y comunitario, la protección al trabajo femenino rural y campesino y los convenios laborales para las víctimas del conflicto.