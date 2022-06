Con ascenso de Petro, la izquierda se consolida en países de A. Latina

“Los ciclos son cada vez más cortos tanto para derechas como izquierdas y creo que Gustavo Petro tendrá que gobernar con una coalición no muy homogénea, con contradicciones por cierto (...) y va a tener que brindar resultados”, indicó a EL HERALDO Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales argentino.

Para el experto, “Los oficialismos corren peligro, cualquiera sea su signo ideológico, ya sean más inclinados a la derecha o más inclinados a la izquierda. Yo no veo esto de que si ganaba Petro se generaliza el ‘chavismo’ en América Latina, como tampoco estoy a favor de ese argumento de que si ganaba Hernández se impondría una derecha más fuerte en todo el continente. Creo que cada país tiene su propia dinámica”.

De igual forma, Montes agrega que “Los gobiernos en general, no algunos más otros menos, ya prácticamente no superan el 30 o 40 % de popularidad. Entonces todo lo que no cumpla, el gobierno siguiente es bienvenido, esté a la derecha o a la izquierda”. Para él, a Colombia le tocó terminar con un largo ciclo de alternancia liberal y conservadora, “pero creo que le va a tocar a Petro las mismas generales de la ley, es decir, va a tener que afrontar los desafíos de legitimidad, en poco tiempo va a tener que dar resultados. La gente hoy no es paciente”.