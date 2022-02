¿Cómo van los procesos alrededor de Merlano?

En el marco del nuevo juicio contra Merlano, el testigo Rafael Rocha, coordinador de su campaña, dijo que vio a Gerlein llevar bolsas de dinero a la ‘Casa Blanca’. Rocha aseveró que en los meses de diciembre de 2017 a febrero de 2018 vio a Julio Gerlein y a un chofer que él tenía “llevándoles cheques y bolsas de dinero a Edwin Martínez (gerente de campaña). Eran bolsas con dinero. Siempre las metían en un baño”.

También habló de la alianza entre la candidata Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, y Aida Merlano, del Partido Conservador: “Ellas están juntas, Lilibeth Llinás y Aida Merlano. Lo que yo vi, por dinero y por el tema de los cheques, eran de Julio Gerlein. Eso me consta. Pero de Char no me consta nada. Yo no vi nada de Serfinanza”.

Frente a si los dineros eran para la campaña, Rocha aseveró: “Ciento uno por ciento seguro (...). Todo el dinero se manejaba 50 y 50 (para Llinás y para Merlano)”. Y aseguró además que los Char “hicieron lo imposible para que no ganara (Merlano).