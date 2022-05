¿Cómo se reconfigura el mapa político del país?

Tras la sorpresiva victoria del pasado domingo del ingeniero Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, hecho que ahora lo tiene disputando la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro, del Pacto Histórico, analistas políticos consultados por EL HERALDO coinciden en señalar que el panorama para las elecciones de segunda vuelta del próximo 19 de junio lo favorece ampliamente.

El escenario se desprende al analizar que a los casi 6 millones de votos que obtuvo Hernández se sumen los 5 millones de Federico Gutiérrez, probablemente gran parte de los casi 900 mil de Sergio Fajardo y los más de 300 mil de John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, lo que lo acercarían eventualmente a los 12 millones de votos frente a los 8,5 millones de Petro.

Sebastián Líppez, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, señala que es previsible que algunos votantes de Fajardo y la Centro Esperanza apoyen a Petro, “pero no todos ellos, muchos acudirán también a Hernández; por el contrario, los votantes de Gutiérrez tendrán mayor probabilidad de apoyar a Hernández, y aunque esto no es tan automático sí es bastante probable en un escenario antipetrista”.

A su vez, Juan Carlos Ruiz Vásquez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, criticó a los analistas que plantean que se necesita el guiño de Gutiérrez o del expresidente Álvaro Uribe para saber el destino del electorado del Equipo por Colombia “cuando el tema es algo mucho más simple y es que los 5 millones de votantes de Gutiérrez lo hicieron como un antivoto a Petro, es decir que ellos ven con mucho temor la posibilidad de la llegada de la izquierda al poder en Colombia, temor que se funda un poco en la experiencia venezolana”.

En este sentido agrega que lo que se consideraba el piso de Petro, que era del 40 % de la votación, “resultó siendo el techo: Petro no parece estar aumentando, su piso se volvió su techo y no veo de dónde pueda sacar muchos más votos de los que ya tiene”.

No obstante, advierte que “habría que ver si en estas tres semanas la gente comienza a pensar que Hernández es un salto al vacío porque no sabe de la cosa pública, no conoce el Estado o no tiene ningún programa serio, pero el tiempo es muy corto y yo veo que Hernández es prácticamente el virtual presidente salvo que el juicio que se le está siguiendo le salga mal y no se pueda posesionar o no se pueda hacer elegir”.