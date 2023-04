La coalición coincide en votar negativo la reforma a la salud: Efraín Cepeda

R.

En la reunión con los presidentes de los partidos coincidimos en que si no se acogen las proposiciones ninguno de los tres la vota (la reforma). Luego de que llegamos a los acuerdos con el Gobierno, la ministra no los pone en el articulado. Se nos dijo hace unos instantes que eso era un borrador pero creo que ya realmente tenemos un desgaste muy largo en este sentido y no estamos sino para que nos digan sí o no, y con ese no nosotros igualmente le decimos no a la aprobación de la reforma.