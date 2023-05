Código Electoral: falta de tiempo para discusión podría hundir proyecto

Pese a que no se encontraba registrada en la agenda legislativa la discusión para la tarde de este jueves 11 de mayo, la plenaria no avanzó su discusión en segundo debate porque no hubo quórum en la sesión.

Cabe resaltar que, esto sucedió por una “jugadita” que fue denunciada por algunos congresistas, donde señalaban que integrantes del Partido Centro Democrático, y parte de la bancada del Pacto Histórico, se retiraron del recinto para que esta iniciativa no tuviese las mayorías necesarias para su aprobación, lo que llevó a levantar la discusión.