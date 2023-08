“No he participado en entramados de corrupción”: Máximo Noriega

A través de sus redes sociales, el dirigente político y ex precandidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega Rodríguez, rompió su silencio y se pronunció luego del material probatorio que presentó la Fiscalía General de la Nación en medio de la diligencia judicial en contra de Nicolás Petro Burgos y exesposa Daysuris Vásquez, y en los que se le vincula con presuntamente haber participado en la entrega de dineros ilícitos.

De acuerdo con lo manifestado por Máximo Noriega, “nunca he cometido delito alguno, ni he participado en entramados de corrupción. Pese a los intentos de ataque para involucrarme en unas disputas familiares, es claro que algunos buscan objetivos políticos”.

Y añadió además que, “nada debo, nada temo y confío en Dios. Sigo firme con el Cambio”.

Cabe resaltar que, en la audiencia de medida de aseguramiento, el representante del ente acusador presentó, entre otros elementos materiales probatorios, una videollamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega, quien coordinó la pasada campaña de Nicolás Petro a la Gobernación del Atlántico.

En la conversación Noriega, a quien Colombia Humana le revocó la semana pasada el aval para inscribirse como candidato a la Gobernación, le habla a Vásquez sobre un dinero que estaría reclamando Nicolás Petro y que ella se negaba a devolverle, haciendo de intermediario entre la expareja.

“Máximo, es que yo no le estoy robando a nadie porque esa plata tampoco era para él (Nicolás). Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando y él (Nicolás) me quiere acusar a mí de ladrona”, dijo Day Vásquez a Noriega, dando a entender que no tenía planes de devolver el dinero, cuya cantidad no se menciona.