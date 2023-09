“Los encargados de la campaña Petro en Casanare debían tener sumo cuidado”

Por su parte, la Vicepresidencia respondió en un comunicado que "la señora Sonia Bernal fue quien gestionó los actos de campaña realizados el día 5 de mayo de 2022. (...) Los carros en los que se desplazó la hoy vicepresidenta en su visita al Casanare fueron suministrados única y exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ningún momento se utilizaron vehículos de particulares. Francia Márquez Mina estuvo en Casanare en condición de candidata vicepresidencial y, como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas, tal y como sucedió en dichos actos, algo que no estuvo bajo el control de la entonces candidata".

Y Bolívar aseguró al medio televisivo: "Yo a la señora Sandra Navarro no la conozco, no sé quién es. A Yopal he ido una vez en toda mi vida, fue ese 26 de mayo, justamente. Ya había sido elegido senador, no estaba en campaña, simplemente fui invitado por la Colombia Humana de Yopal porque estaban preocupados, ya que el candidato Gustavo Petro había cancelado dos veces la ida a Yopal y me dijeron: ‘¿por qué no viene y apacigua los ánimos?’. Fui, siempre me muevo en carros de la UNP, jamás me muevo en carros particulares, tengo mucho cuidado de eso y ya responder por la gente que lo recibe a uno en el aeropuerto o la gente que organiza las reuniones es muy complicado. Hay más de mil municipios, visitamos más de 200 en la campaña”.