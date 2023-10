Cámara aprueba en último debate el informe de ponencia del Presupuesto 2024

No obstante, desde la bancada Caribe el representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador, mostró su preocupación porque el Presupuesto no contempla la draga permanente para el puerto de Barranquilla, "que finalmente no es de Barranquilla es el puerto de toda Colombia".

Así mismo, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, anunció que no acompañará este Presupuesto porque "lamentablemente están desfinanciando el sistema de salud: el mismo ministro de Salud reconoce que hay un hueco de $850 mil millones".

Y la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, criticó el hecho de que "ningunearon la ciencia y la tecnología: El Gobierno prometió aumentar el presupuesto en este sector y no lo hizo. Necesitamos investigación de alto nivel, de eso depende el desarrollo de Colombia".