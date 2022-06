¿Roy Barreras sabía de visitas de miembros del Pacto Histórico a cárceles?

Cabe resaltar que en el video no se ve al senador Barrera, pero se escucha su voz que indica que el manejo de dichas visitas debe manejarse como “cuando estallas controladamente un explosivo”.

En la grabación se puede ver a la exalcaldesa designada de Bogotá Clara López y el congresista Roosvelt Rodríguez, quienes no hablan pero sí escuchan atentamente las indicaciones de Barreras, quien manifiesta que la campaña no debe dar explicaciones sobre las visitas de miembros del Pacto Histórico a las cárceles.

“la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no no no”, indica el senador electo.

La reunión del Comité de Jefatura de Debate de la campaña de Petro, fue realizada a mediados de abril pasado, antes de que estallara el escándalo de las visitas del hermano del candidato a la Cárcel La Picota.

Barrera, propuso que Petro "elimine las propuestas complejas, así sean geniales, y elimine absolutamente las propuestas que dividan, así sean justas y liberales".

Ante dicha revelación, Roy Barreras afirmó a ‘Blu radio’ que se trata de una mentira y que rechaza cualquier intento de utilizar la campaña para ofertas ilegales.

“Lo que yo recomiendo es descalificar esa práctica y no justificarla. Esa es la concisión de la campaña y del comité estratégico en ese momento: el que de manera atrevida pretendiera usar la campaña para hacer semejantes ofertas ilegales debe ser descalificado de manera inmediata, eso es lo correcto, lo ético, y lo que hicimos”, dijo.