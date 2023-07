Las dudas que rodean la primera instalación del Congreso de Petro

El Gobierno, sin mayorías claras, está expuesto a que la presidencia del Senado, que dicta la agenda legislativa y el orden del día, y que le corresponde por acuerdos a la Alianza Verde, quede en cabeza de un ala más independiente que oficialista, y que ello dificulte aún más el trámite de sus polémicas reformas a la salud y pensional, y de sus nuevos proyectos de reforma a la Ley 30 o de educación y a los servicios públicos, así como a los segundos intentos de la laboral y la Ley de Humanización Carcelaria.

El pasado miércoles se reunieron los verdes para escoger a su presidente entre Angélica Lozano, Inti Asprilla e Iván Name, pero la decisión fue aplazada. Al parecer, el nombre de Name es el que más suena entre los partidos por su espíritu dialogante, pero no cuenta con las mayorías entre la bancada, ni es el preferido de la Casa de Nariño, que tiene en mente a Asprilla. Lozano, entre tanto, sería la tercera mujer presidenta del Capitolio en dos siglos. Por ello, la Alianza Verde se volvería a reunir este martes e intentaría definir a su candidato.