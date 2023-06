Audios de Benedetti contra Laura Sarabia: “nos vamos presos todos”

A lo cual continuó reiterando su papel en la financiación y realización de la campaña electoral de Gustavo Petro.

“Supongamos que ya no me quiere (Petro), que me odia, hay otras cosas que debe rescatar de mí, hijue... Yo trabaje en la p... campaña, hice lo demás, hice lo otro. ¿Cómo así que no? (...) ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor a mí? ¿Yo he nombrado un portero en un Gobierno que yo ayude a hacer? ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No”, precisó.