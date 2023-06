“Si no es por mí no ganan”: frases más polémicas de los audios de Benedetti

"Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), es más, si no es por mí no ganan (las elecciones)".

"Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijue…, y ahí nos caemos todos".

"Yo fui el que organicé todos los votos, hijue…, en la Costa, todos, hijue…, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijue…, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijue… vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mier… Laura, de parte tuya y de parte del presidente".