Los delitos que controlaría la Agencia Nacional de Seguridad Digital

La Ley 1273 de 2009 incluyó en el Código Penal una serie de delitos informáticos para proteger integralmente todos los sistemas que se basan en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones:

1. Acceso abusivo a un sistema informático es un delito que se comete cuando se accede sin autorización a todo o en parte a un sistema informático que está protegido o no con una medida de seguridad.

2. El de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación consiste en impedir u obstaculizar el funcionamiento o acceso normal a un sistema informático.

3. La interceptación de datos se perpetra cuando sin una orden judicial previa se interceptan los datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático.

4. El daño informático se presenta cuando se destruye, daña, borra, deterior, altera o suprime datos informáticos sin estar facultados para hacerlo.

5. El uso de software malicioso se da cuando una persona produce, trafica, adquiere, distribuye, vende, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos.

6. La violación de datos personales es cuando con provecho propio o de un tercero se obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales, contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes.

7. La suplantación de sitios web se comete cuando alguien con un fin ilícito diseña, desarrolla, trafica vende, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes.

8. El hurto por medios informáticos y semejantes se da cuando alguien superando medidas de seguridad informáticas realiza la conducta manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos.

9. La transferencia no consentida de activos: El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.