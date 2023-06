“Tengo indicios”: Benedetti cuestiona dinero de campaña de Petro en la Costa

El exsenador afirmó que dentro de la discusión se mencionó un tema de cocaína y aseguró haber protestado en su momento pues, según él, no debió ser esta conducta un problema teniendo en cuenta el puesto que ocupa actualmente Gustavo Petro en el país.

"Después de todo, ella (Sarabia)me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no se que vaina”. Y yo le dije: ah qué bien…", mencionó Benedetti.

En ese sentido, la directora de Semana le contrapreguntó si lo que Sarabia quería decir era que Benedetti consumía cocaína, a lo que él responde: "Sí, y yo le dije: 'Ah, no, tu jefe no hace un cu*, si fuera por eso, qué hace el man ahí". El exembajador no profundizó en el tema.

Respecto al tema de la prueba del polígrafo de Marelbys Meza y las interceptaciones ilegales, el exembajador sostuvo que nunca chantajeó a Laura Sarabia como ella asegura. “En todos los audios que usted tiene, no hay nada que se refiera a Mary (la niñera) nada. Luego el tema de Mary no estaba ahí, porque yo empiezo a entender qué pasa con Mary hasta el 22 o 23 de Mayo, yo no sé un culo de Mary. Yo lo único que empiezo a entender ahí, es que había mucho movimiento de plata en la casa de ella y ella quería ocultarlo”, indicó.