Angélica Lozano lanzó fuerte crítica a senador que llevó caballo al Congreso

Ante ello, la senadora del partido Verde calificó la escena como un ‘folclor ridículo’ y manifestó su inconformismo por la falta de una guardería para los hijos de las empleadas del Congreso.

“Esto es un folclor ridículo; en este Congreso no hay una guardería para los hijos de las empleadas, las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tiene donde cuidar sus hijos. Entonces, acá los congresistas para sacar pantalla, trayendo animales; eso es ridículo, no es serio. No hay un jardín infantil para los hijos de los empleados pero sí esta babosada”, expresó la congresista.

Cabe recordar, que la semana pasada el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, anunció que Capitolio Nacional será un espacio PetFriendly.

“A partir de la próxima semana el Congreso de Colombia será, uso el anglicismo 'pet-friendly', amigo de los animales. Así que los señores senadores y senadoras podrán traer sus mascotas. La dirección administrativa ha hecho lo necesario para tener aquí las condiciones de aseos, vacuna y prevención como ocurre en casi todos los aeropuertos del mundo y en los centros comerciales”, dijo Barreras.

La iniciativa fue promovida por la senadora Andrea Padilla, del partido Verde.