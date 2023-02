“También la he sudado”: Andrea Petro responde a su hermano

“He sufrido lo que millones de colombianos han tenido que sufrir en el exterior (les recuerdo que yo también fui ilegal). Soy madre soltera y cabeza de hogar de dos niñas, lo que pasa es que nunca me he dejado desmoralizar y siempre he sacado la cabeza del agua. Para mí vivir las cosas a la distancia ha sido muy difícil. Pero aquí la he luchado, en campaña con las diferentes diásporas colombianas, me he hasta pronunciado ante la Unión Europea. Lo que pasa es que no me parece correcto tener que mostrarlo todo por medios”, puntualizó.

En esa misma dirección Mary Luz Herrán Cárdenas, madre de Andrea Petro, también quiso referirse a los comentarios de Nicolás Petro. Le recordó al excandidato a la Gobernación que su hija también ha sufrido por la persecución a su padre.